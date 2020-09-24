Умер певец Вячеслав Войнаровский

Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский умер на 75-м году жизни, сообщил сын артиста Игорь Войнаровский.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», – передает ТАСС слова сына артиста.

Причины смерти пока не установлены. «Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID», – добавил он.

Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. С 1971 по 2017 год был солистом МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, выступал в оперных театрах «Ковент-Гарден» в Лондоне, «Комунале» в Болонье, Большом театре и на других значимых площадках. Был первым исполнителем партий Селлема в «Похождениях повесы» Игоря Стравинского, Мефистофеля в «Огненном ангеле» Сергея Прокофьева, пел в операх «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, снимался в фильмах «Герой ее романа», «Фантазер» и других.

В 1999 году ему было присвоено почетное звание народного артиста РФ.