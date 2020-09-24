НАСА сообщило о планах поискать утечку воздуха в российском сегменте МКС

В российском сегменте МКС могут провести поиск места утечки воздуха, сообщило НАСА.

В рамках «потенциально предстоящего поиска утечки в российском сегменте» протестирован «ультразвуковой течеискатель», все его компоненты «функционируют», передает РИА «Новости».

В Роскосмосе сообщили, что «безопасности экипажа МКС, так же как и самой станции ничего не угрожает», работы ведутся в штатном режиме, «группа управления полетом российского сегмента МКС совместно с иностранными партнерами анализирует ситуацию».

На МКС находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Напомним, утечка, предположительно, могла начаться через отверстие в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС, которое могло образоваться из-за попадания микрометеорита.

Для поиска места утечки экипаж закрывал люки в модулях. Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха.

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