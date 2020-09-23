Швеция заявила о нарушении территориальных вод российскими кораблями

Минобороны Швеции утверждает, что российские военные корабли якобы незаконно вошли в территориальные воды страны.

Инцидент, по версии шведской стороны, произошел 14 сентября «к юго-западу от Гетеборга». Как заявило военное ведомство Швеции, «два российских военных корабля» якобы «вошли в территориальные воды» без разрешения. Швеция считает случившееся «нарушением порядка доступа в территориальные воды».

Глава министерства Петер Хультквист заявил, что российские корабли находились в территориальных водах Швеции 11 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Минобороны России не раз подчеркивало, что российские корабли строго соблюдают международные правила.

Год назад шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море. Причиной называется напряженность в регионе якобы из-за России.