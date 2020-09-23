Символику дивизии СС «Галичина» на Украине перестали считать нацистской

На Украине отменили решение суда о признании символики 14-й дивизии СС «Галичина» нацистской, то есть запрещенной к распространению на территории страны, сообщила пресс-служба шестого апелляционного суда Киева.

Основания для отмены планируется опубликовать после подготовки полного текста решения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее окружной административный суд Киева признал незаконным использование символики дивизии СС «Галичина». Кроме того, суд признал незаконными действия бывшего главы Украинского института национальной памяти (УИНП), нардепа партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, который заявил, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской.

Напомним, дивизия «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта «Галичина» и Генеральной губернии. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.