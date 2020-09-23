Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Сменивший Эльмана Пашаева адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов заявил, что предыдущий защитник артиста оказывал на него давление.

Филиппов в жалобе на приговор Ефремову заявил, что поведение Пашаева расходится с профессиональной этикой адвоката, передает РЕН-ТВ.

По его словам, поведение Пашаева не соответствует профессиональной этике адвоката.

«Давление на Ефремова <...> со стороны защитника Пашаева Эльмана <...> фактически, привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту», – отмечается в документе, опубликованном телеканалом.

Филиппов попросил в жалобе смягчить приговор своему подопечному.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Другой новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

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