Украина захотела ввести санкции против Wildberries и Ivi

Украинское правительство поручило ведомствам внести предложения о введении специальных санкций в отношении российского интернет-магазина Wildberries, а также российской медиакомпании Ivi.

«На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается <...> рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам», – цитирует ТАСС министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Ткаченко перечислил такие российские компании, как Wildberries и ivi.ru.

По его словам, такие меры необходимо применить в отношении сервисов, которые «пропагандируют, предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства».

В прошлом году украинское правительство поддержало введение санкций против 35 российских издательств за распространение продукции якобы антиукраинского содержания.

Также на Украине неоднократно запрещали въезд в страну российским деятелям культуры.