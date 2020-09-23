Песков признался, что не знал об инаугурации Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что он не располагал информацией о проведении в среду инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Песков заявил, что он «не располагал информацией об этом», передает РИА «Новости».

Он не стал комментировать инаугурацию Лукашенко, заявив, что это «абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства».

«Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать», – сказал представитель Кремля.

Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента России Владимира Путина на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что протоколом не предусмотрено присутствие зарубежных лидеров на этой церемонии.

Кроме того, российский лидер пока не планирует посещать Минск.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд. В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой лидер республики заявил о провале цветной революции. Между тем оппозиция Белоруссии объявила акцию неповиновения.

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