Британия предоставила США доказательства по делу палачей «ИГ» из «Битлз»

Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков запрещенной в России террористической организации «ИГ*» Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как «Битлз», сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

В 2019 году Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что американские военные переправили двух боевиков «Битлз» – британцев Александу Коти и аш-Шафи Эльшейха – из Сирии в Ирак. Они обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео.

«Рада сообщить, что новые доказательства для поддержки судебного преследования в отношении Коти и Эльшейха были наконец переданы США. Я искренне надеюсь, что теперь восторжествует справедливость для жертв и их семей», – передает РИА «Новости» сообщение Пател.

Ранее Верховный суд Великобритании отменил введенный в марте запрет на передачу материалов по делу Коти и Эльшейха и постановил, что Соединенное Королевство может передать американским властям необходимые сведения.

Группа из четверых боевиков, прозванных «Битлз» за британское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру. Главарь «Битлз» Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.

Британец Джихади Джон из рядов ИГ* стал известен после того, как в августе 2014 года казнил американского журналиста Джеймса Фоули. В марте СМИ опубликовали фотографию террориста из его студенческой анкеты.

На снимке была видна дата рождения исламиста – 17 августа 1988 года.

Кроме этого, на фотографии молодого человека в Вестминстерском университете, который он окончил, значится его имя – Мохаммед Эмвази.

В августе была обнародована видеозапись, на которой человек, предположительно являющийся Джихади Джоном, снят без маски.

30 ноября 2014 года сообщалось, что секретные агенты США и Великобритании узнали личности более 10 предполагаемых сообщников боевика.