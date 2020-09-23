Украина собралась построить два новых энергоблока Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить проекты законов о проектировании и строительстве двух новых энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

«Согласно документу, кабинет министров должен в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков номер три и четыре Хмельницкой атомной электростанции <...>», – приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме этого, Зеленский поручил правительству разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность», а также усовершенствовать руководство госпредприятием «Энергоатом», в частности ускорить его корпоратизацию и передачу функций по его управлению правительству, добавили в офисе.

Президент Украины также поручил кабмину принять меры для погашения задолженности производителям электроэнергии.

Напомним, в июле 2018 года правительство Украины одобрило технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Напомним также, в августе 2019 года Украина передала один из блоков Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

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