В ООН поблагодарили Путина за «щедрое предложение» по вакцинации

Организация Объединенных Наций благодарна президенту России Владимиру Путину за «щедрое предложение» по бесплатному обеспечению сотрудников международной организации российской вакциной от коронавируса, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», – приводит слова официального представителя генсека ООН ТАСС.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам международной организации российскую вакцину от коронавируса.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об утрате контроля над вспышкой коронавируса.

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