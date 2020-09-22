Доктор Мясников назвал опасные средства народной медицины

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных последствиях применения марганцовки, перекиси водорода, трав и картофельного пара.

По мнению Мясникова, использование марганцовки, перекиси водорода и картофельного пара в качестве антисептиков могут привести к ожогам слизистой, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Врач выразил сомнение в целесообразности прогреваний картофельным паром, но признал антисептические свойства марганцовки и перекиси.

Также Мясников порекомендовал быть осторожными при применении медицинских банок. По его словам, однажды он устанавливал банки и случайно уронил горящую вату на спину пациента.

Ранее Мясников назвал способ «отсрочить смерть».