Су-30 разбился в Тверской области

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа», – цитирует РИА «Новости» сообщение ЗВО.

Экипаж сумел благополучно катапультироваться, летчики приземлились и вышли на связь. На данный момент их эвакуировали на аэродром базирования.

«Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», – отметили в ЗВО.

Напомним, в марте 2020 года истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 зафиксировали далеко за пределами района поиска. Позднее в службе безопасности полетов ВС России сообщили, что причиной крушения Су-27 стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска.

Су-30 – это российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства и т. д. Первый полет прошел еще в 1989 году. Также для него разработана модификация – Су-30СМ.