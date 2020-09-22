Минздрав спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, продолжится, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, в конце августа началось нарастание заболеваемости коронавирусом. В частности, 26 августа было зарегистрировано самое маленькое число выявленных случаев коронавируса, позже началось постепенное нарастание – за последние две недели около 18%, за месяц – около 25%. Однако эта ситуация была ожидаема, добавил Чуланов, связав это с увеличением числа социальных контактов.

«Кроме того, впереди у нас новый эпидемический сезон по ОРВИ, который тоже внесет коррективы заболеваемости. Скорее всего, мы с вами увидим некоторое продолжение роста заболеваемости, но еще раз скажу, это вполне ожидаемая, прогнозируемая ситуация», – цитирует РИА «Новости» Чуланова.

По его словам, в восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом.

«Это восемь регионов, в которых, наверное, наиболее динамично сейчас наблюдается рост заболеваемости. Это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия, Кемеровская область», – сказал он.

Напомним, в понедельник Роспотребнадзор опроверг введение новых ограничений из-за коронавируса.

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