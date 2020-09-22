ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к экс-руководителям Бинбанка Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову о взыскании около 284 млрд рублей.

Соответствующая запись имеется в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 21 сентября и к рассмотрению пока не принят, передает ТАСС.

В качестве третьего лица выступает банк «Открытие».

Ранее Центробанк подал в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом.