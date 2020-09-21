Эксперты назвали способы заставить иностранные IT-гиганты соблюдать российские законы

Иностранные IT-гиганты зарабатывают в России миллиарды, но уходят здесь от уплаты налогов. А у крупных отечественных ИТ-компаний проявились признаки монополизма, тормозящие инновационное развитие отрасли. О том, как обеспечить равноправие участников IT-рынка, соблюдение ими российских законов и свободную конкуренцию между ними, рассказали участники прошедшего в понедельник в рамках Российского интернет-форума круглого стола.

В понедельник в рамках Российского интернет-форума (РИФ) состоялся круглый стол под названием «Рыночное равенство: как создать в России одинаковые условия для отечественных и зарубежных ИТ-компаний». В рамках заседания эксперты опровергли популярное заблуждение о том, что цифровой мир давно поделен между западными ИТ-гигантами.

По мнению участников форума, перспективные стартапы, способные совершить революцию в сфере информационных технологий, появляются буквально каждый год, в том числе – и в России. При этом в РФ стартапам пробиться непросто из-за того, что рынок кулуарно поделен отечественными ИТ-грандами, не сильно заинтересованными в появлении амбиционных и перспективных конкурентов. К такому выводу пришел директор Института права и развития НИУ ВШЭ Алексей Иванов.

«Сегодня в России если какая-то ИТ-компания не использует монопольную власть и антиконкурентные практики, то она проигрывает», – заявил он, приведя в пример российских гигантов «Яндекс» и «Мэйл.ру», которые «начинают блокировать появление стартапов, доступ к определенным платформам и данным, открытым в других странах».

По мнению Иванова, так получается из-за того, что «вопрос антимонопольного регулирования интеллектуальных прав, в отличие от других стран, сегодня выпал из поля зрения регулятора». «Это дает очень серьезный антиконкурентный эффект, в том числе для развития российского бизнеса за рубежом», – убежден эксперт. По его прогнозу, если ситуация на рынке не изменится, то качество ИТ-продуктов и услуг начнет снижаться.

В ходе дискуссии также обсуждался один из ключевых вопросов рынка: возможно ли создать в России равноправную конкурентную среду для всех ИТ-игроков и обеспечить равенство отечественных и зарубежных разработчиков перед российским законом?

В качестве варианта решения этого вопроса экспертами предложено снизить рекламные и трафиковые возможности американских монополистов (Facebook, Twitter, YouTube), потому что они по-прежнему не желают открывать свои представительства в России и уклоняются от уплаты налогов.

Кроме того, допускается возможность ареста корреспондентских счетов этих компаний. Член Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев напомнил, что в Европе объявлен «крестовый поход» против ИТ-монстров, не желающих платить налоги в странах, где собирают прибыль, и призвал в этом вопросе кооперироваться с европейскими регулирующими органами в этом вопросе.

В качестве «пряника» для законопослушных зарубежных ИТ-компаний, открывающих в России офисы и работающих «прозрачно», эксперт предложил применять налоговые льготы. «Комфортная правовая среда должна быть создана для всех игроков рынка», –полагает Журавлев.

В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин согласен с тем, что на зарубежных ИТ-гигантов необходимо оказывать давление для того, чтобы заставить их выполнять российские законы.

«Компания Apple зарабатывает в России миллиарды, но нам некому задать вопросы о том, почему, например, она затрудняет работу российских разработчиков. Офисов и уполномоченных представителей у нее в России нет», – посетовал депутат.

По его словам, российское государство, через госорганы и госкомпании, тратит на цифровую рекламу больше 8 миллиардов рублей в год. Причем, больше половины этих денег уходят зарубежным соцсетям.

Назвав такую ситуацию «недопустимой халявой», Горелкин привел в пример недавнее решение американского суда, обязавшего мессенджер «TikTok» принять в свой состав американского акционера. «Блокировки – это не наш метод. А вот давление угрозой снижения доходности ИТ-компаний в России – вполне реализуемо и разумно», – уверен Горелкин.

Участники круглого стола также обсудили необходимость актуализации российского законодательства в ИТ-сфере: новые законопроекты и поправки должны обеспечить равноправие, исполнение игроками существующих законов и свободную конкуренцию между ними. При этом, эксперты согласились, что одним из главных факторов конкурентоспособности отечественных «айтишников» остается создание ими российских платформ и сервисов, не только сравнимых, но и превосходящих по удобству и возможностям зарубежные аналоги.

Напомним, ранее директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко в интервью газете ВЗГЛЯД заявил о том, что программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, «не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных». По его словам, чтобы Россия оставалась мощной IT-державой, которую ценят на мировой арене, стоит присмотреться к опыту азиатских стран.

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