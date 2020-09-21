Матвиенко сказала, какие возможности появились у женщин в России

Российские женщины стали чаще и активнее принимать участие в бизнесе и в работе структур государственного управления, им предоставляются широкие возможности, но результат можно улучшить, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе презентации новой образовательной программы «Женщина-лидер».

Матвиенко приветствовала участниц программы «Женщина-лидер», отметив, что этот формат востребованный, долгожданный, передает РИА «Новости». После анонсирования программы состав первого потока пришлось увеличить почти в полтора раза, отметила законодатель.

«В современном мире именно женщины с органически присущей им склонностью к компромиссам, стремлением найти взаимоприемлемые решения могут добиться впечатляющих результатов», – сказала сенатор.

По ее мнению, в дальнейшем потребность в новом, более мягком стиле управления будет только возрастать. «Запрос на женское лидерство растет не только в России, но и во всем мире», – отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что в России обеспечено гендерное равенство, в том числе и в сфере карьеры. «Женщины все активнее участвуют в работе структур госуправления, в бизнесе. Вместе с тем, хотя для женщин предоставляются широкие возможности, на практике результат мог бы быть лучше», – считает политик.

По ее мнению, нужно популяризировать возможности развития женщин как лидеров, при этом участницы конкурса могли бы стать примером для подражания.

Матвиенко напомнила, что по опросам образ успешного человека до сих пор ассоциируется с мужчиной – 83% определили успешным «современника» и только 17% – «современницу». В пресс-службе спикера уточнили, что исследования проводили Совет Евразийского женского форума совместно с аналитическим центром НАФИ.

Кроме того, более 40% россиян считают, что построить успешную карьеру женщинам гораздо сложнее, сказала парламентарий. Вместе с тем, более половины считают иначе, добавила она.

По данным пресс-службы НАФИ, исследование проводилось в 2019 году, выборка составила 1811 респондентов. В опросе приняли участие жители 8 федеральных округов, 46 регионов и 150 населенных пунктов России в возрасте от 14 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Форма опроса: личные (face-2-face) интервью с использованием планшетов.