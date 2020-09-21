Оппозиция заявила об обязанности ЕС помочь «новому правительству» Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции запросил у Евросоюза помощи для будущего «демократического правительства Белоруссии», с таким заявлением выступила член президиума совета Ольга Ковалькова.

«Мы просим вас вспомнить положение Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом (имеется в виду Александр Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) при посредничестве ЕС, США и России. В случае обеспечения предметного диалога, Европейский союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Белоруссии», – цитирует Ковалькову ТАСС.

Заявление Ковальковой прозвучало на заседании комитета по иностранным дела Европарламента.

Она отметила, что уже сейчас можно отменить визы для белорусских граждан.

По ее мнению, «режим Лукашенко» довел страну до «ужасного состояния».

«Новому демократическому правительству понадобится международная помощь, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса», – указала член совета оппозиции.

Ранее в понедельник экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годами, если это будет необходимо.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС.

Накануне Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.