Синоптики сказали, когда в Центральной России начнется бабье лето

Во всех регионах Приволжского федерального округа потепление начнется с середины недели и продлится около семи дней, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Особенность погоды на предстоящую неделю в ПФО, как и во средней полосе европейской части России, будет заключаться в том, что ее будет определять теплый, сухой, обширный, мощный антициклон. Если говорить о погоде кратко, то, по сути, бабье лето ожидается, такая погода продлится до конца недели, включая и выходные дни», – рассказал Синенков ТАСС.

Воздух прогреется до 20 градусов в Нижнем Новгороде, Пензе и Саранске, до 17 – в Казани, Оренбурге, Самаре и Уфе, говорится в сообщении.

Уточняется, что ночная температура может опуститься до нуля градусов и возможны почвенные заморозки. В Пермском крае в минувшее воскресенье уже выпал первый снег.

Ранее сообщалось о прогнозе центра «Фобос» на зиму, согласно которому будущая зима в России будет холоднее предыдущей.

Также синоптики пообещали ясные осенние дни в Москве.