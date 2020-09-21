Лукашенко отказался от приватизации в Белоруссии в угоду «шарлатанам из-за границы»

В Белоруссии не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что БелАЗ – это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы в стране.

Такое заявление глава республики сделал, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БелАЗ», передает «БелТа».

«Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации», – сказал Лукашенко.

По его словам, государство всегда будет поддерживать БелАЗ, поэтому в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будут приватизировать все и вся.

Он подчеркнул, что БелАЗ – это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы.

«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 млн населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли – это уже без меня и, уверен, без вас», – заявил Лукашенко.

В августе несколько сотен сотрудников БелАЗа приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также выходили на забастовку.