Названы необходимые для победы в конкурсе «Лидеры России. Политика» качества участников

В Москве стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». Участникам предстоит преодолеть оценочные мероприятия, по итогам которых будут названы имена финалистов. Член наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем отличие данного конкурса от «Лидеров России» и какие уникальные качества нужны участникам для победы в нем.

«Этот конкурс – классная социальная лестница для меня и для нашей талантливой молодежи», – сказала газете ВЗГЛЯД Светлана Слегтина, пилот гражданской авиации и единственная женщина-пилот за Уралом.

«Я планирую быть полезной в Министерстве транспорта или, может быть, в Росавиации, – призналась собеседница. – И сейчас моя основная задача – вынести на правительственный уровень вопрос по развитию маршрутной сети небольших авиакомпаний».

Говоря об оценочных мероприятиях, Слегтина отметила сложность заданий. «Но они интересные. Мы в командах решаем различные кейсы, требующие высокого уровня коммуникации друг с другом. Это справедливо, потому что политический лидер в нашей стране в первую очередь должен уметь выстраивать диалог с людьми», – сказала она.

Особое внимание данному качеству уделил и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, член наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой.

«Не случайно «Лидеры России. Политика» выделили в отдельный конкурс. Управление и менеджмент – это серьезные навыки, которые требуют большого количества знаний, компетенций, умений. Но политика предполагает несколько иные качества, в том числе умение расслышать то, что нужно обществу», – сказал Швыдкой газете ВЗГЛЯД.

«Для управленцев умение расслышать не всегда важно. Они отвечают за эффективность производства и больших корпоративных систем. А политик должен услышать запрос людей», – добавил он.

Между тем руководитель Центрального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев отметил важность совместного обучения с другими участниками конкурса.

«Для меня любое обучение важно тем, с кем я учусь. Здесь собраны на сто процентов целеустремленные люди, с ними очень интересно. Кроме того, у нас появляется возможность пообщаться с серьезными политиками на уровне отношений «наставник – ученик», – сказал Киселев газете ВЗГЛЯД.

Он также отметил, что его организация занимается добровольческими акциями. Особую активность ребята проявили во время пандемии, помогая в разных регионах России тем, кто нуждался в помощи.

После несчастного случая Киселев передвигается на коляске. Но это не мешает ему заниматься одновременно разными направлениями – молодежной политикой, трудовым и патриотическим воспитанием, поддержкой людей с ограниченными возможностями. Сейчас Киселев занимается созданием и развитием нормативно-правовой базы по развитию социального такси в коммерческом секторе.

В свою очередь заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Петр Толстой выразил надежду на то, что среди участников полуфинала есть будущие депутаты всех уровней. «Этот конкурс – один из способов подготовиться к выборам в Госдуму в 2021 году. Здесь собрались люди, мотивированные на то, чтобы идти в политику. Это дело сложное, хлопотное, трудное. Но я уверен, что у них все получится», – подытожил Толстой.

Ранее в понедельник в Москве прошла церемония открытия первого полуфинала Конкурса «Лидеры России. Политика». Впереди участников конкурса ждут два дня насыщенной программы, включающей образовательные и оценочные мероприятия, по итогам которых будут определены первые финалисты Конкурса «Лидеры России. Политика». 23 сентября с контрольного тестирования начнется второй полуфинал, в ходе которого станут известны остальные финалисты проекта.

Напомним, конкурс стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ). Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».