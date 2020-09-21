Мосгорсуд разрешил предъявить Фургалу обвинение в убийстве Зори

Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори.

«Постановление Басманного суда от 31 июля 2020 года оставить без изменения», – передает слова судьи РИА «Новости».

Таким образом, решение нижестоящей инстанции об отмене постановления прокуратуры Хабаровского края от 2005 года, закрывшей уголовное преследование Фургала «в связи отсутствием доказательств», признано законным.

Между тем СК еще в начале сентября предъявил экс-главе региона это обвинение, не дожидаясь подтверждения от Мосгорсуда.

Теперь Фургал обвиняется по трем статьям: организация убийств предпринимателей Зори и Олега Булатова и покушение на бизнесмена Александра Смольского.

По данным источника агенства, показания о возможной причастности Фургала к организации убийства Зори дали предполагаемые исполнители.

В этом году истекает срок давности (15 лет) по делу Фургала. Если приговор вынесут раньше, то бывший губернатор может получить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургала на три месяца, до 9 декабря.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября стало известно, что Следственный комитет продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев.

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