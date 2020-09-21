Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

    21 сентября 2020, 12:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Людям сложнее просыпаться в темное и холодное время года из-за изменения продолжительности светового дня, рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.

    Эксперт опроверг миф о том, что на пробуждение оказывает влияние низкая температура в комнате.

    «Пониженная температура в спальне не является препятствием для нормального засыпания и пробуждения. Рекомендованный диапазон температур очень широк: +18…+25 градусов, то есть в большинстве случаев он выполняется, я думаю», – рассказал врач-сомнолог «Ридусу».

    Полуэктов объяснил, почему с наступлением осени становится просыпаться все сложнее.

    «Это происходит из-за изменения продолжительности светового дня. С утра, когда первые лучи солнца попадают в наши глаза, происходит блокада гормона мелатонина, который участвует в сигнализации о ночном и дневном времени для нашего организма. Соответственно, если утром не происходит интенсивного светового воздействия, то да, организму тяжело переключаться с ночного на дневной режим», – рассказал он.

    Эксперт отметил, что достичь в квартире необходимого освещения для более легкого пробуждения невозможно. Никакие современные гаджеты на это не способны.

    «Те источники света, которыми мы располагаем в домашних условиях, дают абсолютно недостаточную интенсивность светового потока. Нужен световой поток, превышающий тысячу люкс, чего в домашних условиях достичь невозможно. Наиболее реалистичным подходом будет проведение комплекса физических упражнений. Ведь физическая активность тоже является переключателем состояния организма с сонного на бодрствующее», – пояснил сомнолог.

    Полуэктов напомнил, что рекомендованная норма сна составляет от семи до девяти часов для здорового взрослого человека. Чем больше физической нагрузки и стресса за день, тем больше сна требуется организму. Между тем питание на продолжительность сна никак не влияет.


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