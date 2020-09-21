Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

Людям сложнее просыпаться в темное и холодное время года из-за изменения продолжительности светового дня, рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов.

Эксперт опроверг миф о том, что на пробуждение оказывает влияние низкая температура в комнате.

«Пониженная температура в спальне не является препятствием для нормального засыпания и пробуждения. Рекомендованный диапазон температур очень широк: +18…+25 градусов, то есть в большинстве случаев он выполняется, я думаю», – рассказал врач-сомнолог «Ридусу».

Полуэктов объяснил, почему с наступлением осени становится просыпаться все сложнее.

«Это происходит из-за изменения продолжительности светового дня. С утра, когда первые лучи солнца попадают в наши глаза, происходит блокада гормона мелатонина, который участвует в сигнализации о ночном и дневном времени для нашего организма. Соответственно, если утром не происходит интенсивного светового воздействия, то да, организму тяжело переключаться с ночного на дневной режим», – рассказал он.

Эксперт отметил, что достичь в квартире необходимого освещения для более легкого пробуждения невозможно. Никакие современные гаджеты на это не способны.

«Те источники света, которыми мы располагаем в домашних условиях, дают абсолютно недостаточную интенсивность светового потока. Нужен световой поток, превышающий тысячу люкс, чего в домашних условиях достичь невозможно. Наиболее реалистичным подходом будет проведение комплекса физических упражнений. Ведь физическая активность тоже является переключателем состояния организма с сонного на бодрствующее», – пояснил сомнолог.

Полуэктов напомнил, что рекомендованная норма сна составляет от семи до девяти часов для здорового взрослого человека. Чем больше физической нагрузки и стресса за день, тем больше сна требуется организму. Между тем питание на продолжительность сна никак не влияет.