Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом

Легкий самолет «Сигма» приземлился на автодорогу Курган–Куртамыш. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, о том, что 19 сентября 2020 года на автодорогу Курган – Куртамыш приземлился легкий самолет «Сигма», – передает РИА «Новости» сообщение Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта».

По предварительной информации, в результате посадки самолета на автодорогу жертв и пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о самолете авиакомпании «Алроса», совершившим аварийную посадку на заброшенной полосе в Ижме. Благодаря профессионализму летчиков, а также хорошему состоянию взлетной полосы удалось благополучно посадить самолет и спасти жизни 81 человека – девять членов экипажа и 72 пассажиров.