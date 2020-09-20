Ирак запретил паломникам въезд в страну из-за пандемии

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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 201 комментарий
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    Ирак запретил паломникам въезд в страну из-за пандемии

    20 сентября 2020, 12:18

    Текст: Ольга Колобкова

    Власти Ирака запретили паломникам, направляющимся на религиозные церемонии Арбаин, въезжать в страну на фоне пандемии.

    Ирак «принял решение, что не будет принимать иностранных паломников в предстоящий период ввиду увеличения числа инфицированных коронавирусом в соседних государствах», – передает ТАСС слова представителя министерства здравоохранения Ирака.

    В сообщении также сказано, что в 2019 году число паломников из Ирана на Арбаин, согласно официальным данным властей, достигло рекордных 3,5 млн человек.

    Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире. Главным событием становится массовое паломничество мусульман-шиитов к гробнице святого в иракском городе Кербела. Дата приурочена к сороковому дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, в 2020 году она приходится на 8 октября.

    Ранее сообщалось о группе хасидов на белорусско-украинской границе в количестве более тысячи человек, которая пела гимн Украины, чтобы попасть на еврейский Новый год Рош ха-Шана, праздновавшийся на территории Украины. В связи с коронавирусными ограничениями хасидов не пустили в страну. 


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