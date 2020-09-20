Ирак запретил паломникам въезд в страну из-за пандемии

Власти Ирака запретили паломникам, направляющимся на религиозные церемонии Арбаин, въезжать в страну на фоне пандемии.

Ирак «принял решение, что не будет принимать иностранных паломников в предстоящий период ввиду увеличения числа инфицированных коронавирусом в соседних государствах», – передает ТАСС слова представителя министерства здравоохранения Ирака.

В сообщении также сказано, что в 2019 году число паломников из Ирана на Арбаин, согласно официальным данным властей, достигло рекордных 3,5 млн человек.

Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире. Главным событием становится массовое паломничество мусульман-шиитов к гробнице святого в иракском городе Кербела. Дата приурочена к сороковому дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, в 2020 году она приходится на 8 октября.

Ранее сообщалось о группе хасидов на белорусско-украинской границе в количестве более тысячи человек, которая пела гимн Украины, чтобы попасть на еврейский Новый год Рош ха-Шана, праздновавшийся на территории Украины. В связи с коронавирусными ограничениями хасидов не пустили в страну.