Глава Минстроя оценил строительный комплекс в Пензенской области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетили набережную Суры и Фонтанную площадь после ремонта.

Капитальный ремонт набережной реки Суры проведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкция состоит из четырех этапов.

«В первую очередь было сделано гранитное покрытие в районе смотровой площадки, заасфальтированы велодорожки и нижняя прогулочная зона, установлены лестничные марши. В 2019 году завершен третий этап – обустроена верхняя прогулочная зона, установлены малые архитектурные формы. Четвертый цикл предусматривает формирование зеленой зоны с местами для отдыха, организацию тренировочной площадки с уличными тренажерами, установку нестационарных торговых объектов. Есть планы – сделать скейт-парк», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«В Пензе хороший строительный комплекс. Все наши федеральные проекты в регионе точно будут реализованы. В городе создана прекрасная социальная инфраструктура, благоустроенная среда. Это важно для жителей», – отметил руководитель Минстроя.

Губернатор рассказал Якушеву о реконструкции Фонтанной площади.

«Все жители нашей области выразили желание поменять облик площади и включить этот знаковый объект в программу «Формирование комфортной городской среды». Была достигнута договоренность с руководством Сбербанка России о совместном финансировании проекта», – сказал Белозерцев.

«В связи с подписанием нового указа Президента РФ горизонты нацпроектов расширены до 2030 года. В рамках рабочего совещания будем решать, как наращивать объемы для того, чтобы и в Пензе, и в Пензенской области жизнь граждан становилась лучше. На это нас нацелил Президент, сказав, что нацпроекты разработаны ради каждого конкретного гражданина, для того, чтобы каждый в отдельности ощущал, что его жизнь становится лучше и качественнее», – добавил Якушев.