Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Ученые назвали способных переносить крысиный вирус гепатита Е домашних животных
Ученые обнаружили антитела к крысиному вирусу гепатита Е у домашних кошек и собак в Гонконге, сообщил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.
Он отметил, что сам вирус у кошек и собак пока не выявлен, но наличие антител указывает на возможность его распространения на людей через домашних животных, передает «Газета.Ru».
Ранее вирус гепатита Е крыс был обнаружен только у людей, перенесших трансплантацию печени, а также у ВИЧ-инфицированных. Нетесов пояснил, что эти группы людей имеют ослабленный иммунитет, что делает их более восприимчивыми к вирусу.
По словам вирусолога, пока нет точных данных о распространенности вируса в разных странах, но он может представлять угрозу для людей с пересаженными органами, ВИЧ-инфицированных и гомосексуалистов.
Впервые ученые из Гонконгского университета диагностировали у человека крысиный вирус гепатита Е в 2018 году.