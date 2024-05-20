Ученые назвали способных переносить крысиный вирус гепатита Е домашних животных

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что сам вирус у кошек и собак пока не выявлен, но наличие антител указывает на возможность его распространения на людей через домашних животных, передает «Газета.Ru».

Ранее вирус гепатита Е крыс был обнаружен только у людей, перенесших трансплантацию печени, а также у ВИЧ-инфицированных. Нетесов пояснил, что эти группы людей имеют ослабленный иммунитет, что делает их более восприимчивыми к вирусу.

По словам вирусолога, пока нет точных данных о распространенности вируса в разных странах, но он может представлять угрозу для людей с пересаженными органами, ВИЧ-инфицированных и гомосексуалистов.

Впервые ученые из Гонконгского университета диагностировали у человека крысиный вирус гепатита Е в 2018 году.