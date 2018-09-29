Человек впервые заразился опасным вирусом от крысы

Ученые из Гонгконгского университета впервые диагностировали у человека крысиный вирус гепатита Е.

Об этом сообщает газета South China Morning Post, передает РИА «Новости».

Открытие имеет большое значение, так как до сих пор не были зафиксированы случаи заражения человека данной болезнью от крыс.

Заразившимся оказался 56-летний мужчина, ранее перенесший трансплантацию печени; его анализы показали аномальные функции органа без явной причины. После был выявлен иммунный ответ на крысиный вирус гепатита E.

Исследователи предполагают, что житель Гонконга, около дома которого обнаружили большое скопление крыс, заразился вирусом после употребления в пищу еды, в которую попал помет грызунов.

Его иммунная система была ослаблена после трансплантации, потому риск заражения был высок.

Мужчина получил антивирусное лечение, в данный момент его состояние абсолютно нормально.

Ученые считают, что даже одного случая заражения достаточно, чтобы обратить пристальное внимание на проблему крыс. Они также напомнили о необходимости своевременно убирать мусор.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно вирусом гепатита Е заражаются около 3,3 млн людей.

Чаще всего недуг регистрируют в странах Восточной и Южной Азии. Самым распространенным источником заражения является пресная вода.

При первых симптомах у человека наблюдаются расстройство пищеварения, ухудшение общего самочувствия, кожная сыпь или боль в суставах, а после появляется желтуха.

В редких случаях гепатит Е протекает в тяжелой форме и приводит к острой печеночной недостаточности.

Напомним, в январе на Украине зафиксировали вспышку гепатита А.