МГУ занял 21 место по качеству образования в списке лучших вузов мира 2 сентября 2020, 14:45 Текст: Наталья Ануфриева

Московский государственный университет имени Ломоносова занял 21 место по качеству образования в рейтинге лучших вузов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking – 2021, сообщила пресс-служба учреждения. В сообщении указывается, что МГУ «занял 21 место по качеству образования в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking – 2021». Таким образом, по совокупному критерию показателей «Московский университет поднялся на 15 позиций и занял 174 место», передает ТАСС. Отмечается, что по одному из самых важных показателей – «исследования» – МГУ занял 55 позицию, улучшив значение по сравнению с прошлым годом. Ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам. «Научные школы показали готовность решать важные исследовательские задачи, отвечать вызовам нового времени. Ведущие вирусологи МГУ работают над поливалентной вакциной, которая способна защитить от большинства опасных вирусов. Мы наращиваем вычислительную мощность суперкомпьютера МГУ «Ломоносов-2», который позволяет искать лекарство от коронавирусной инфекции прямого действия», – сказал он. Садовничий добавил, что совместная слаженная работа преподавателей, ученых и студентов позволяет вузу занимать лидирующие позиции в образовании и науке в мире. Также лидирующие места среди российских вузов заняли МФТИ, который сохранил свое положение в группе 201-250, и ВШЭ – группа 251-300. Всего же в списке лучших университетов планеты в этом году числятся 48 российских высших учебных заведений – на девять больше, чем годом ранее. При этом пять российских вузов улучшили свои позиции, два - ухудшили, а положение 32 учебных заведений не изменилось. Оксфордский университет из Великобритании в пятый раз подряд возглавил рейтинг лучших вузов мира, указывается в глобальном исследовании «Рейтинг университетов мира – 2021» (THE World University Rankings 2021). На второй строчке оказался Стэнфордский университет из США, поднявшийся с четвертой позиции. Замыкает тройку лидеров другой американский вуз – Гарвардский университет. В топ-10, как и в прошлом году, представлены вузы исключительно из США и Великобритании: в первую десятку рейтинга также вошли Калифорнийский технологический университет (США, четвертое место), Массачусетский технологический институт (США, пятое место), Кембриджский университет (Великобритания, шестое место), Калифорнийский университет в Беркли (США, седьмое место), Йельский университет (США, восьмое место), Принстонский университет (США, девятое место), Чикагский университет (США, десятое место). Первый вуз не из США или Великобритании появляется на 14-й строчке – им остается Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе. Шеф-редактор рейтинга Фил Бейти обратил внимание на усиление азиатских вузов, в особенности из Китая. Так, столичный Университет Цинхуа впервые вошел в топ-20 рейтинга, прибавив три строчки по сравнению с прошлым годом (23), Пекинский университет поднялся на одну позицию до 23-го места, а в первой сотне списка КНР представляют шесть вузов по сравнению с тремя годами ранее. Всего же в рейтинг попал 91 университет из КНР, год назад их было на 10 меньше. По мнению Бейти, ситуация с коронавирусом может усилить тенденцию смещения рейтинга в сторону азиатских стран. «Студенты не всегда могут автоматически исходить из того, что они должны выбирать традиционные западные университеты для своего международного обучения, другие направления становятся более привлекательными. Азиатские университеты могут стать более международными, способными привлечь больше иностранных студентов как из региона, так и извне», – добавил он. Рейтинг THE WUR оценивает более 1,5 тыс. университетов из 93 стран и это самый большой анализ образовательной системы в мире. При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. Ранее сообщалось, что МГУ имени Ломоносова занял 74-ю строчку в британском рейтинге лучших вузов планеты, поднявшись на 10 позиций. Также в рейтинг вошла ВШЭ.

