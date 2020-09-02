Московским учителям разрешили не надевать маски на уроках

Московские учителя могут вести уроки без масок, но после занятия их нужно надевать, сообщила главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

«Мы договорились с департаментом образования: когда я вошла в класс, я могу маску снять. Когда учитель выходит из класса в общественное пространство, маску нужно надеть», – передает «Интерфакс» слова Андреевой во время урока по профилактике коронавируса в одной из московских школ.

По ее словам, вести весь урок в маске тяжело.

Ранее сообщалось, что учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса.

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД