Производство первого российского электромобиля отложили из-за нехватки средств

Начало производства первого российского серийного автомобиля Zetta перенесли, так как разработчикам электрокара отказали в бюджетном кредите – они надеялись получить 99,9 млн рублей, пишут СМИ.

Отказ пришел от Фонда развития промышленности, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Zetta Дениса Щуровского и представителя ФРП.

Предполагалось, что производство начнется в начале 2020 года, однако его перенесли на конец года из-за коронавируса.

В компании считали, что ФРП выделит 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, однако в экспертном совете фонда решили денег не давать, заявив, что собственных средств Zetta и займа на запуск производства с нуля не хватит.

В ФРП отметили, что компании нужен верящий в перспективы продукта инвестор, который вложится в проект вместе с фондом. Если его найдут, то заявку от компании рассмотрят повторно.

По словам Щуровского, он вложил 570 млн собственных средств в разработку моделей и выпуск опытных образцов. Деньги были потрачены в том числе на создание производственной площадки. Конкретно на основание производства ушло 139 млн рублей.

В Минпромторге уточнили, что компании Zetta можно доработать существующий проект, приняв во внимание замечания экспертного совета ФРП. Тогда есть возможность «выйти на повторное рассмотрение заявки».

По словам Щуровского, не исключено, что Zetta профинансирует запуск производства из собственных средств. Кроме того, есть шанс получить поддержку от правительства Самарской области. Минимальная стоимость электрокара была заявлена на уровне 550 тыс. рублей.

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