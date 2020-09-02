Погребинский объяснил решение украинских школ набрать «русские классы»

«На Украине не хватает учителей, способных преподавать точные науки на украинском языке. Из-за этого некоторым педагогам придется доносить знания на суржике, что вряд ли облегчит процесс обучения детей», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя сообщения о том, что украинские школы не могут отказаться от преподавания на русском языке.

«В украинских школах мы наблюдаем естественную реакцию на невозможность буквального исполнения закона о языке. На школьников младших классов запреты пока не распространяются. Однако на Украине до последнего времени существовали школы, где все классы учились на русском языке. В Киеве таких учебных заведений было четыре», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Перед началом учебного года я общался с директорами этих школ, и они были в панике, потому что не понимали, как быть в нынешней ситуации. Если в младших классах еще как-то можно обходить требования закона об украинизации, ссылаясь на его не полную ясность, то в отношении старших классов ситуация сложнее. Некоторые школы будут использовать принцип «строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения» и находить способы избежать жесткого перехода на украинский язык», – считает Погребинский.

Еще одна проблема заключается в том, что на Украине не хватает учителей, которые могли бы преподавать точные науки на украинском языке. «Если на Западе и в Центре страны эта проблема стоит не так остро, то на Востоке и Юге найти учителя, который способен преподавать физику на украинском – задача очень сложная», – констатировал собеседник.

«Из-за этого некоторым педагогам придется доносить знания на суржике – смеси украинского и русского языков. Детям это вряд ли облегчит процесс обучения. А там, где руководство школ поспокойнее – буду частично игнорировать указания об украинизации, продолжая преподавать на русском языке», – прогнозирует Погребинский.

Политолог также отметил, что для современных украинских школьников тема Великой Отечественной войны также далека, как и тема войн в Древнем Риме. «Произведения классиков русской литературы, Толстого и Достоевского, им кажутся длинными и сложными. Потому они либо вообще книг не читают, либо читают всякий бред и фантастику», – пояснил эксперт.

«При этом количество общающихся на русском языке все равно не уменьшается. Есть объективный критерий распространенности языка, который мы видим в ходе проведения социологических опросов. Когда интервьюер спрашивает респондента, на каком языке ему удобнее ответить на вопросы – 65% отвечают, что на русском. При этом большинство респондентов считают украинский язык родным. И этот феномен давно известен», – заключил Погребинский.

Ранее стало известно, что украинские школы научились обходить «тотальную украинизацию» образования. Так, замглавы профсоюза педагогических работников Сергей Романюк пояснил изданию «Страна.ua», что «только в младшей школе, до 4 класса, может быть русскоязычный компонент, но он жестко ограничен».

Закон предписывает не набирать новые «русские классы». Однако многие школы «набрали первые классы с русским языком преподавания и заверяют – в младшей школе никакого перехода вообще не будет», пишет издание. Школы при этом ссылаются на закон о среднем образовании, который «был принят в начале этого года и содержит небольшие послабления по украинизации».

В соответствии с этим законом русскоязычные «получают базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени». Ожидается, что «на русском будут учить только русский язык и литературу». Однако закон «оставляет право создавать классы с обучением на русском языке в младшей школе, если набирается достаточно заявлений родителей», а переход к «80% обучения на украинском» осуществляется «в старших классах».

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что распределение предметов по языкам обучения в случае с русскими школами должно быть 80% на 20% в пользу украинского сразу с 1 сентября, а «плавный переход, начиная с 20% с 5 класса, касается других нацменьшинств».

В школах не планируют форсировать украинизацию, пишет издание.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.

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