Мастерская управления «Сенеж» выпустила слушателей программы «Наставничество»

Взгляд
19 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...

«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 198 комментариев
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Мастерская управления «Сенеж» выпустила слушателей программы «Наставничество»

    19 сентября 2020, 18:37

    В подмосковном Солнечногорске в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся торжественный выпуск очередной группы слушателей набора 2019 года флагманской программы «Наставничество».

    В ней участвовало 170 человек – это наставники и подопечные, которые разделены на несколько групп.

    Программа «Наставничество» – один из эффективных механизмов поддержки, объединения, развития и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она реализуется мастерской управления «Сенеж» при поддержке Клуба лидеров «Эльбрус» с 2018 года. Наставниками в программе выступают победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». За все время реализации программы ее участниками стали 214 человек, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Я сама являюсь наставником и для меня наставник – это человек, который может выслушать, это первое и главное условие. Немаловажным в работе наставника также являются мотивация, качества и ценности человека. Я рада, что у участников программы «Наставничество» есть возможность отдавать опыт и знания и учиться, а это бесконечный и интересный путь», – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

    «Лидеры России» помогают подопечным развивать свои профессиональные и личностные навыки, двигаться к достижению собственных целей. Наставляемыми – выступают лауреаты всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», студенческой олимпиады «Я – профессионал» и конкурса «Моя страна – моя Россия».

    Проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина при подведении итогов обучения в программе обратила внимание, что именно сейчас в постковидное время наставничество становится особенно актуально – увеличивается роль команд и проектов, в которых лидерство основано на принципах открытости, доверия, гибкости и взаимоподдержки. Программа «Наставничество» через создание новых партнерских союзов – наставников и наставляемых – повышает шансы на личный и командный успех. 

    «Со слушателями программы на установочных сессиях, которых было несколько в течение года, работали профессиональные бизнес-тренеры. Они рассказывали, как развивать себя как личность, строить карьеру и эффективные команды. После каждой такой сессий наставник продолжал работать со своим подопечным. Для молодых людей – это была помощь в развитии и принятии важных решений. Для наставников – возможность передать знания и опыт посредством тренерской работы или выступления, а порой воспитать потенциально интересного и сильного будущего сотрудника. Мы планируем в перспективе оценить работу каждого наставника в программе и предложить хорошо зарекомендовавшим себя пройти дополнительную подготовку – стать тренерами и преподавать в рамках наших образовательных программ», – отметила Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж».

    В составе наставников нынешней группы выпускников программы работает Константин Слободяник, руководитель направления по работе с партнерами и наставниками департамента ключевых проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его подопечная Полина Синтюрихина за время программы стала лидером двух международных проектов для крупных международных компаний и реализовала собственный социальный проект.

    «Наставничество – это внутренний запрос человека на развитие и передачу опыта другим, когда ты помогаешь развиваться людям и видишь сразу результаты. Конечно, многие мои коллеги из программы «Лидеры России» по жизни всегда занимаются наставничеством – они делятся опытом и знаниями. Но работа в программе это несколько иное – когда у тебя есть официальный статус наставника, ты начинаешь по-другому относится к взаимодействию с подопечным. Ты становишься более вовлеченным в его судьбу и более ответственным», – рассказал Константин Слободяник.

    Мария Мирова, руководитель программы «Наставничество» мастерской управления «Сенеж», добавила, что наставничество стимулирует к развитию и подталкивает к новым целям не только подопечных, но и наставников.

    «Кроме измеримых достижений, которых многие участники программы достигли – устройство на работу, развитие карьеры, достижение своих конкретных целей, они отмечают и те качественные изменения, которые произошли в сознании и мировоззрении. Например, один из наставников написал в отзывах по результатам работы в программе, что «смог начать несколько крупных проектов просто из-за чувства ответственности перед своим наставляемым»», – сказала Мария Мирова.

    Отбор участников в следующий набор программы «Наставничество» 2020 года начался в сентябре этого года. В программу будут отобраны 100 наставников и такое же количество подопечных молодых людей. Первая установочная сессия для новых слушателей программы «Наставничество-2020» запланирована на 28 ноября. В рамках программы будет как дистанционное обучение, так и очные встречи в Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Однако формат мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В новых потоках программы наставниками выступят не только финалисты и победители конкурса «Лидеры России», но и еще двух проектов президентской платформы – «Цифровой прорыв» и «Учитель будущего».


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