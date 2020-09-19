Ветеран спецназа рассказал об уникальных методах разведки СССР

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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 176 комментариев

Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Ветеран спецназа рассказал об уникальных методах разведки СССР

    19 сентября 2020, 10:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, часто парадоксальным решениям, принимавшимся ее начальником Юрием Дроздовым, рассказал один из его учеников, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения «Вымпел» Валерий Попов.

    В субботу, 19 сентября, исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Дроздова. По словам Попова, одной из самых ярких его черт была нешаблонность решений и поступков. Разведчик действовал «не по логике, а по парадоксу», передает РИА «Новости».

    Самым известным примером работы Дроздова на посту начальника нелегальной разведки он назвал историю с Алексеем Козловым – Героем России, добывшим информацию о секретах ядерной программы ЮАР.

    «Он в начале восьмидесятых годов был арестован, его бросили в камеру смертников в южноафриканской тюрьме, пытали. Но он все выдержал, его обменяли на нескольких западных разведчиков, переправили на родину», – рассказал ветеран.

    Через некоторое время Козлов попросил Дроздова снова направить его на нелегальную работу за границу, и тот согласился: «Это было гениальным решением. Он понимал, что для Козлова оперативная работа была его жизнью. Расчет был на то, что никто не поверит, что раскрытый нелегал, известный в лицо, опять мог быть отправлен за рубеж. Это же вопреки логике, верно? И это сработало».

    По словам Попова, разведку часто сравнивают с шахматами в смысле необходимости глубокого анализа ситуации и просчитывания ходов, однако он считает, что «это неточное сравнение, ведь шахматная партия ограничена доской и для всех фигур есть строго определенные правила ходов».

    В разведке же «поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный конь может ходить не только буквой Г».

    «Так вот Юрий Иванович играл в жизненные, оперативные шахматы, непредсказуемые для соперника», – заключил Попов.

    Юрий Дроздов родился в 1925 году в Минске в семье военного. Воевал, дошел до Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, после его перевели в Комитет государственной безопасности и на следующий год направили в Германию в качестве оперативного работника.

    Он принимал непосредственное участие во многих операциях советской внешней разведки, в том числе в операции по обмену легендарного Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом КГБ СССР в Китае и США.

    В ноябре 1979 года его назначили начальником нелегальной разведки, Дроздов возглавлял ведомство до ухода в отставку в 1991 году.

    Он был инициатором создания в 1981 году «Вымпела» – разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения специальных операций за границей в «особый период».

    Ранее служивший разведчиком-нелегалом ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко предположил, за что его наградили званием Героя России.

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