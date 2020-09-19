Ветеран спецназа рассказал об уникальных методах разведки СССР

Советская нелегальная разведка обыгрывала противников благодаря нетривиальным, часто парадоксальным решениям, принимавшимся ее начальником Юрием Дроздовым, рассказал один из его учеников, президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения «Вымпел» Валерий Попов.

В субботу, 19 сентября, исполняется 95 лет со дня рождения Юрия Дроздова. По словам Попова, одной из самых ярких его черт была нешаблонность решений и поступков. Разведчик действовал «не по логике, а по парадоксу», передает РИА «Новости».

Самым известным примером работы Дроздова на посту начальника нелегальной разведки он назвал историю с Алексеем Козловым – Героем России, добывшим информацию о секретах ядерной программы ЮАР.

«Он в начале восьмидесятых годов был арестован, его бросили в камеру смертников в южноафриканской тюрьме, пытали. Но он все выдержал, его обменяли на нескольких западных разведчиков, переправили на родину», – рассказал ветеран.

Через некоторое время Козлов попросил Дроздова снова направить его на нелегальную работу за границу, и тот согласился: «Это было гениальным решением. Он понимал, что для Козлова оперативная работа была его жизнью. Расчет был на то, что никто не поверит, что раскрытый нелегал, известный в лицо, опять мог быть отправлен за рубеж. Это же вопреки логике, верно? И это сработало».

По словам Попова, разведку часто сравнивают с шахматами в смысле необходимости глубокого анализа ситуации и просчитывания ходов, однако он считает, что «это неточное сравнение, ведь шахматная партия ограничена доской и для всех фигур есть строго определенные правила ходов».

В разведке же «поле не имеет границ и строгих правил для фигур, и тот же условный разведывательный конь может ходить не только буквой Г».

«Так вот Юрий Иванович играл в жизненные, оперативные шахматы, непредсказуемые для соперника», – заключил Попов.

Юрий Дроздов родился в 1925 году в Минске в семье военного. Воевал, дошел до Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков, после его перевели в Комитет государственной безопасности и на следующий год направили в Германию в качестве оперативного работника.

Он принимал непосредственное участие во многих операциях советской внешней разведки, в том числе в операции по обмену легендарного Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Был резидентом КГБ СССР в Китае и США.

В ноябре 1979 года его назначили начальником нелегальной разведки, Дроздов возглавлял ведомство до ухода в отставку в 1991 году.

Он был инициатором создания в 1981 году «Вымпела» – разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения специальных операций за границей в «особый период».

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