Трамп и Байден обвинили друг друга в неспособности справиться с вирусами Парламент Перу проголосовал против импичмента президента 19 сентября 2020, 06:55 Текст: Антон Антонов

Конгресс Перу проголосовал против отставки президента страны Мартина Вискарры, сообщают информационные агентства. За импичмент проголосовали 32 депутата, против – 78, еще 15 парламентариев воздержались. Председатель Конгресса Мануэль Мерино де Лама объявил, что соответствующая резолюция отклонена, передает ТАСС. 12 сентября парламент принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте Вискарры в связи с «моральной неспособностью» главы государства возглавлять страну.

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