Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске раскаялся

Взгляд
18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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«Дело Навального» свело с ума Европарламент

Европарламент требует ввода секторальных санкций против российской экономики и закрытия проекта «Северный поток – 2» OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС
Европейский парламент принял резолюцию о судьбе Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Откуда евродепутаты взяли столько наглости и как это связано с тем, что «дело об отравлении «Новичком» начинает трещать по швам?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске раскаялся

    18 сентября 2020, 18:08

    Текст: Ольга Колобкова

    Следственный комитет России опубликовал оперативное видео, на котором подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестер – восьми и 13 лет – раскаивается в содеянном.

    «Раскаиваюсь и не понимаю, почему (это) сделал», – говорит мужчина на видео, опубликованном на сайте СК.

     

    Об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Отмечалось, что тела детей нашла их мать. Семейство переехало в Рыбинск из Омска.

    В ходе расследовании убийства сестер возбудили уголовное дело об изнасиловании, дело передано в Главное следственное управление СК.

    Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство.


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