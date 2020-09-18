Польша пригрозила санкциями против Белоруссии

Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Пресс-служба сообщила, что политики «обсудили вопрос о санкциях против Белоруссии», передает РИА «Новости».

«Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Белоруссии, которое подвергается агрессии и политическим расправам», – говорится в сообщении.

Также Дуда заявил, что «рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Белоруссии».

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.