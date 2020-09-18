Задержана повредившая Крымский мост в Москве баржа

Проходившее под Крымским мостом в Москве судно, повредившее конструкцию моста, задержано до выяснения обстоятельств, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в адрес генерального директора ООО «Ингеофлот» внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности плавания, судно задержано до выяснения обстоятельств», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Результаты рассмотрения представления взяты на контроль.

Напомним, 15 сентября баржа в Москве задела Крымский мост. Ремонтники провели демонтаж поврежденного элемента. При этом отмечалось, что несущие конструкции Крымского моста в результате инцидента не пострадали.