У МВД Литвы не оказалось информации об изменениях на границе с Белоруссией

МВД Литвы не располагает информацией о предполагаемых ограничениях на границе Белоруссии и Литвы, заявила глава ведомства Рита Тамашунене.

Тамашунене заявила, что на данный момент «ни один командующий заставой, ни один генерал не получили информацию, что изменилось что-то между погранпунктами Литвы и Белоруссии, но заявление (президента Белоруссии Александра) Лукашенко мы слышали и уполномоченному от нашей службы по охране госграницы поручено выяснить, какие действия планируются», передает портал lrt.lt.

Она также сообщила, что пока транспорт пересекает границу без препятствий.

Напомним, Лукашенко заявил о том, что республика вынуждена закрыть госграницу с Польшей и Литвой и усилит ее с Украиной. Лукашенко призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

Границы республики охраняются в усиленном режиме, заверил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что заявление Лукашенко может быть направлено на «запугивание населения» и «вызовет еще больший раскол в обществе».

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