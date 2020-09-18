Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи увеличился на 0,15% и достиг 2976,1 пункта, а индекс РТС – на 0,27%, до 1246,67 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи немного замедлил рост и находился на отметке в 2973,7 пункта (+0,07%). Индекс РТС напротив ускорил рост и торговался на уровне 1248,63 пункта (+0,43%).