Звезду сериала Netflix заподозрили в изготовлении детской порнографии

Власти американского штата Чикаго задержали звезду документального сериала Cheer на платформе Netflix Джерри Харриса по обвинению к побуждению несовершеннолетнего к съемке видео откровенного характера, сообщают местные власти.

«Сегодня (в четверг времени мск) был задержан мужчина из Нейпервилля по обвинению в сфере детской порнографии за предполагаемое побуждение несовершеннолетнего мальчика к съемке сексуально откровенных видео и фотографий», – передает РИА «Новости» заявление прокуратуры Северного округа штата Иллинойс.

В иске говорится, что 21-летний Харрис связывался с мальчиком с соцсетях, уговаривал его снимать откровенные видео и посылать ему. Ребенок сразу сообщил Харрису в ходе их онлайн-контакта, что ему 13 лет.

Чернокожего актера задержали утром в четверг и предъявили обвинение по одному эпизоду, позднее в этот же день он явился в суд. Харриса оставили под стражей без права выхода под залог по крайне мере до понедельника – тогда состоится новое слушание.

По данным правоохранителей, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 30 лет. Расследованием дела занимались ФБР и полиция.

Напомним, в июле 2019 года обладатель нескольких премий «Грэмми», американский певец R. Kelly (Ар Келли) был арестован в Чикаго за уклонение от правосудия и детскую порнографию.