Синоптики назвали регионы, в которые придет бабье лето

Бабье лето ожидается со следующего вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Теплая погода сменит холодную, держащуюся в регионах этого округа.

«Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление, – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

По его словам, во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла.

Ранее в пятницу синоптики сообщили, что днем температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс шести градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/ с, в связи с чем 18 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.

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