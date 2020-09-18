В Москве ожидаются облачность, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 11–13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс шести градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/ с, в связи с чем 18 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.