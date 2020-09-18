Электричество отключили в 65 населенных пунктах Подмосковья

Отключение электричества произошло в 65 населенных пунктах Московской области из-за непогоды, сообщает областной главк МЧС.

«Всего было отключены 65 населенных пунктов (1230 домов; 2523 человека, из них 286 детей) в восьми муниципальных образованиях (Можайск, Щелково, Ленинский, Лобня, Богородский, Раменский, Чехов, Наро-Фоминск)», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Отмечается, что по состоянию на 8.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.

Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.

Ранее синоптики сообщили, что днем температура воздуха в городе составит 11–13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс шести градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/ с, в связи с чем 18 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.