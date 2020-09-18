Электричество отключили в 65 населенных пунктах Подмосковья

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18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 08:23  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Санкции против Белоруссии потребовали распространить на россиян

Европарламент «не признает Александра Лукашенко президентом после того, как его нынешний срок пребывания в должности истечет» EPA/ТАСС
Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии. В ней есть всё: от чуть ли не признания Координационного совета Тихановской временным правительством до требования ввести санкции не только против Лукашенко, но и против россиян. Как нужно реагировать на столь провокационные заявления?  Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

Автоматы для бундесвера производит принадлежащая Саудовской Аравии компания cg-haenel.de
Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Электричество отключили в 65 населенных пунктах Подмосковья

    18 сентября 2020, 08:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отключение электричества произошло в 65 населенных пунктах Московской области из-за непогоды, сообщает областной главк МЧС.

    «Всего было отключены 65 населенных пунктов (1230 домов; 2523 человека, из них 286 детей) в восьми муниципальных образованиях (Можайск, Щелково, Ленинский, Лобня, Богородский, Раменский, Чехов, Наро-Фоминск)», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

    Отмечается, что по состоянию на 8.00 пятницы все населенные пункты, отключенные от электроэнергии, подключены по штатной схеме.

    Было задействовано 40 бригад в составе 246 человек и 52 единицы техники.

    Ранее синоптики сообщили, что днем температура воздуха в городе составит 11–13 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс шести градусов. Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/ с, в связи с чем 18 сентября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс три градуса.


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