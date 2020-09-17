Раскрыто содержание предсмертной записки Марцинкевича возлюбленной

Покончивший с собой националист Максим Марцинкевич («Тесак») написал своей возлюбленной предсмертное письмо.

«Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я», – приводит письмо Марцинкевича РЕН-ТВ.

Уточняется, что Марцинкевич в письме раскаялся в совершенных преступлениях и назвал националистические взгляды «заблуждениями».

«Держись! Пожалуйста, пойми, что в данных условиях я бы просто превратил твою жизнь в вечное мучение», – говорилось в послании.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку. По сообщениям СМИ, в своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Следственный комитет России по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СКР сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни. Перед смертью Тесак, как сообщили в ведомстве, сознался в убийствах.