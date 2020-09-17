Лечивших холодной водой пациента с ожогами 70% тела медиков решили наказать

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.

Отмечается, что лечение мужчины в этом медучреждении включало «поливание холодной водой».

Как показала служебная проверка, мужчина с ожогами поступил в хирургическое отделение рай больницы 3 августа, затем его санавиацией доставили в областную клиническую больницу. Несмотря на интенсивную терапию, находившийся в тяжелом состоянии пациент умер, передает «Интерфакс».

По данным пресс-службы, медики районной больницы, с нарушениями оказавшие помощь пациенту, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в начале сентября вКурской области медработников, констатировавших смерть пожилой пациентки, которая затем очнулась в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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