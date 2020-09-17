Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына

Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна в турецком отеле, который сломал его сын, пианист Лука Затравкин: администрация гостиницы не хотела отпускать музыканта, пока тот не заплатит компенсацию.

Сафронов заявил, что не собирается «нести ответственность за любые последствия, связанные с его (сына) лишним весом», передает издание «Собеседник».

Он также пожаловался, что из-за Затравкина страдает его имидж.

По мнению художника, если сын нашел деньги на билеты в Турцию, а также смог оплатить номер в дорогом отеле, «то как-нибудь найдет средства вернуться обратно».

Ранее стало известно, что Затравкин оказался «в заложниках» у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн. В отеле отказались выпускать музыканта до тех пор, пока он не выплатит компенсацию.

По сведениям СМИ, руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тыс. долларов. Сам Затравкин сообщил, что отель, в котором он повредил детский бассейн, освободил его от оплаты ремонта, передает РИА «Новости».

До этого Затравкин высмеял похудевшего на 100 килограммов продюсера Максима Фадеева. Он признался, что новость о похудении расстроила его: музыкант хотел поработать с продюсером, но теперь «магия размеров» улетучилась.

«Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта – меня – и самого большого продюсера», – посетовал он.