Тихановская выступила на вручении премии американской Freedom House

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на церемонии вручения ежегодной премии американской неправительственной организации Freedom House.

Мероприятие проводилось в онлайн-формате. Тихановская выступала на церемонии в качестве приглашенного гостя. Награды были вручены представителям протестного движения из Гонконга и двум оппозиционным группам из Судана, передает ТАСС.

«Сотни тысяч белорусов мирно отстаивают свои права, несмотря на жестокие репрессии, и у них простое требование – начать диалог и объявить новые свободные и честные выборы», – заявила Тихановская.

Формально Freedom House является американской независимой неправительственной организацией, однако при этом частично финансируется правительством США.

Напомним, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики». В ответ в Совете республики Нацсобрания Белоруссии обвинили Литву в грубом вмешательстве во внутренние дела республики и проявлении открытого неуважения к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны.

Между тем, по данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД