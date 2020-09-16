Ми-38 решили оснастить уникальной противообледенительной системой

Многоцелевой вертолет Ми-38 первым в России получит противообледенительную систему, рассказал директор программы вертолета Ми-38 Роман Каргин.

«Планомерно происходит дальнейшее развитие машины. Сейчас идут работы по модификации рулевого винта, которые качественно повысят управляемость этого вертолета, его летно-технические характеристики, и осенью мы планируем выйти на финальную стадию по сертификации противообледенительной системы на данном вертолете, что позволит продолжать полеты именно в условиях обледенения. Это уникальная опция, которая ранее не применялась на российских вертолетах», – передает ТАСС слова Каргина.

По его словам, в настоящее время все вертолеты при попадании в зону обледенения должны из нее немедленно выходить и прекращать полет. Новое оборудование позволит Ми-38 не допустить наращивания льда при продолженном полете. «Здесь комплексное решение: тут совмещены абсолютно новая конструкция композитных лопастей, в которые уже вшита противообледенительная система, и то новое оборудование, которое мы сделали», – уточнил директор программы вертолета.

Большая часть предварительных испытаний системы прошла в 2019 году, остался этап испытаний в условиях обледенения. Для этого планируется перебазировать вертолет в Архангельск, где есть уникальные погодные условия, которые позволяют длительное время на разных режимах испытывать противообледенительную систему.

«Я думаю, что осенью мы закончим весь объем полетов, который необходим для того, чтобы можно было подать документы уже в Росавиацию для получения дополнения к сертификату типа на данную опцию», – сказал Каргин.

Напомним, в начале июня опытный образец вертолета Ми-38 совершил экстренную посадку из-за вибрации двигателя при отработке чрезвычайного режима работы силовой установки.