Президент Австрии указал Зеленскому на отсутствие связи между Навальным и «Северным потоком – 2»

Между делом Алексея Навального и проектом газопровода «Северный поток – 2» нет никакой связи, заявил президент Австрии Ван дер Беллен по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вене.

Австрия считает целесообразным завершение строительства «Северного потока – 2», несмотря на ситуацию с якобы отравлением Навального.

Ван дер Беллена заявил, что не видит «никакой связи между делом Навального и «Северным потоком – 2». Федеральный канцлер Себастьян Курц в свою очередь пояснил, что речь идет об «экономическом проекте», который является «положительным» и способствует диверсификации маршрутов энергетических поставок, передает Deutsche Welle.

Зеленский заявил, что понимает позицию австрийского канцлера, однако выразил надежду, что Вена сможет посмотреть на проект «с нашей точки зрения». По словам Зеленского, прокладка прямого газопровода между Россией и Германией ослабляет положение таких традиционных государств-транзитеров как Польша и Украина.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным. При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермаер также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что «Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний.

В Бундестаге заявили, что качество отношений России и Германии может измениться из-за отказа от реализации проекта «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным.