Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после учений в дальней морской зоне

Во Владивосток после участия в крупномасштабных учениях «Океанский щит-2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе крейсером «Варяг», сообщили в Минобороны.

«Перед заходом в главную базу в заливе Петра Великого ГРКР «Варяг», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» и корвет «Громкий» совместно с корабельными авиационными группами провели тренировку по перебазированию на береговой аэродром трех палубных вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ. За время действий сил в море экипажи вертолетов совершили около 50 взлетов и посадок на корабли флота», – передает официальный сайт Минобороны.

Активная часть учений проходила с 24 августа по 1 сентября в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке.

В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели.

Моряки ТОФ впервые в истории высадили комбинированный воздушно-морской десант на побережье Чукотки, также впервые из Чукотского моря тактическая группа корветов провела артиллерийскую стрельбу по береговой невидимой цели.

Отряд боевых кораблей ТОФ покинул Владивосток 1 августа. Корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее они совершили деловой заход на Шри-Ланку и приняли участие в двустороннем российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви – 2020», которое проходило в Бенгальском заливе.

Напомним, 11 сентября отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в Бруней.

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